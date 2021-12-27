***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
27.12.2021 12:05
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.12.2021
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olacağı yapıda, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 200.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986314
BIST
14:001.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 31,26
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.899
14:0011,3791
En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
|| 0,3877
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
14:0012,9461
En Yüksek
|Değişim
|: 4,07%
|| 0,5066
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
14:00659,53
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 21,20
|Açılış
|: 659,53
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler14:00
|ISKPL
|5,39
|37.726.402
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|118.182
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|12.094.281
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.455.053
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,15
|26.482.832
|% 9,95
|
|DOBUR
|64,80
|7.347.672
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,38
|27.473.963
|% -7,13
|
|YBTAS
|15.600,00
|176.367
|% -6,42
|
|UFUK
|18,07
|313.064
|% -6,37
|
|TETMT
|380,00
|7.586.647
|% -4,83
|
|GARAN
|11,77
|1.268.872.881
|% 0,43
|
|THYAO
|21,16
|1.252.967.428
|% 0,19
|
|EREGL
|29,02
|1.044.619.088
|% 2,26
|
|SASA
|50,55
|935.335.963
|% 6,20
|
|SISE
|13,91
|883.887.785
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,63
|678.923.123
|% 2,83
|
|EKGYO
|2,25
|320.793.067
|% 1,35
|
|GARAN
|11,77
|1.268.872.881
|% 0,43
|
|KRDMD
|9,66
|809.014.542
|% 2,44
|
|ODAS
|1,38
|100.422.386
|% 0,73
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3583
|11,3791
|% 3,53
|
|Euro
|12,8497
|12,9461
|% 4,07
|
|Sterlin
|15,1651
|15,2411
|% 3,18
|
|Frank
|12,3046
|12,3788
|% 3,31
|
|Riyal
|3,0119
|3,0270
|% 3,21
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,06
|
|Altın Gr.
|659
|660
|21,20
|
|Cumhuriyet
|4.440
|4.507
|-15,00
|
|Tam
|4.415
|4.532
|-21,24
|
|Yarım
|2.134
|2.192
|-10,27
|
|Çeyrek
|1.070
|1.096
|-5,13
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,73
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,30
|0,17
|
|B. Petrol
|75,81
|75,81
|0,02
|