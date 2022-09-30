***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.09.2022 15:42
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Tür
BIST
17:133.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 21,09
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
17:1318,5159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
17:1318,0860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0714
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
17:13995,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,17
|Açılış
|: 995,10
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler17:11
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|99.212.822
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|481.004.740
|% 9,85
|
|CANTE
|130,00
|100.005.467
|% 9,70
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,18
|2.551.634.494
|% -7,07
|
|ELITE
|25,38
|31.617.863
|% -5,93
|
|PENTA
|387,30
|22.291.258
|% -5,42
|
|KZBGY
|20,30
|212.715.468
|% -4,96
|
|THYAO
|68,65
|2.644.344.777
|% 0,07
|
|ISGYO
|6,18
|2.551.634.494
|% -7,07
|
|SASA
|68,70
|2.223.760.303
|% 4,33
|
|ASELS
|29,26
|1.656.038.073
|% -2,14
|
|ALARK
|57,15
|1.571.383.412
|% 1,51
|
|ISGYO
|6,18
|2.551.634.494
|% -7,07
|
|EKGYO
|3,85
|1.369.970.113
|% 0,79
|
|YKBNK
|7,11
|1.339.601.490
|% 1,14
|
|ODAS
|6,18
|1.137.643.257
|% 4,04
|
|TSKB
|2,43
|446.791.219
|% -3,19
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4966
|18,5118
|% 0,03
|
|Euro
|18,0800
|18,0949
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,5114
|20,6143
|% 0,01
|
|Frank
|18,8374
|18,9509
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9119
|4,9366
|% 0,07
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|11,59
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,99
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|72,00
|
|Tam
|6.684
|6.762
|30,00
|
|Yarım
|3.252
|3.306
|15,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.653
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|0,18
|
|B. Petrol
|86,46
|86,46
|-0,72
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26PSGYO
Yüzde 5.51 oranında artışla 4.79 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 861, 643 adet işlem
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17:25KAREL
Yüzde 4.54 oranında artışla 16.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 297, 711 adet işlem
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 97 artarak (% 0.50 ) 2, 809
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARASE, UZERB, EKIZ, ZOREN
-
17:23
HEKTS, SELGD, KMPUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında