***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.10.2022 10:15
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.10.2023
Ek Açıklamalar
T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 2.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TMO İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 TMO HUKUKİ DURUM RAPORU (ÖZOK 05102022).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072425
BIST
10:073.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 31,82
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.664
En Düşük
3.641
10:0718,5945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
10:0718,1140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0494
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1437
En Düşük
18,0503
10:07987,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,79
|Açılış
|: 987,59
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
988,73
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler10:06
|PENTA
|484,00
|4.650.756
|% 10,00
|
|SMRTG
|103,80
|12.344.415
|% 9,96
|
|YEOTK
|46,26
|21.662.598
|% 9,26
|
|MZHLD
|91,35
|7.558.702
|% 8,69
|
|GESAN
|129,20
|62.915.420
|% 8,03
|
|MEGAP
|4,51
|3.071.247
|% -9,98
|
|MEGAP
|4,51
|3.071.247
|% -9,98
|
|GSRAY
|5,29
|9.076.113
|% -3,64
|
|RODRG
|27,10
|241.181
|% -3,15
|
|ATAGY
|5,01
|9.121
|% -3,09
|
|THYAO
|90,25
|350.572.151
|% 0,28
|
|TUPRS
|344,80
|158.463.788
|% 3,20
|
|AKBNK
|13,66
|120.830.519
|% 1,19
|
|KOZAL
|198,90
|108.280.331
|% 0,25
|
|YKBNK
|8,98
|105.643.627
|% 1,70
|
|YKBNK
|8,98
|105.643.627
|% 1,70
|
|EKGYO
|4,24
|49.257.862
|% 0,47
|
|ISCTR
|8,69
|89.464.642
|% 1,76
|
|SKBNK
|1,74
|15.777.542
|% 1,16
|
|AKBNK
|13,66
|120.830.519
|% 1,19
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5774
|18,6007
|% 0,18
|
|Euro
|18,0975
|18,1170
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,8932
|20,9979
|% 0,96
|
|Frank
|18,4910
|18,6024
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9311
|4,9558
|% 0,08
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|9,42
|
|Altın Gr.
|986
|986
|4,34
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-17,00
|
|Tam
|6.666
|6.736
|-54,00
|
|Yarım
|3.248
|3.290
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.646
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,56
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,12
|
|B. Petrol
|92,44
|92,44
|0,81
|