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***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.10.2022 10:15
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.10.2023

Ek Açıklamalar
T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 2.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TMO İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 TMO HUKUKİ DURUM RAPORU (ÖZOK 05102022).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072425


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SMRTG 103,80 12.344.415 % 9,96  
YEOTK 46,26 21.662.598 % 9,26  
MZHLD 91,35 7.558.702 % 8,69  
GESAN 129,20 62.915.420 % 8,03  
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10:06 Alış Satış %  
Dolar 18,5774 18,6007 % 0,18  
Euro 18,0975 18,1170 % 0,29  
Sterlin 20,8932 20,9979 % 0,96  
Frank 18,4910 18,6024 % 0,55  
Riyal 4,9311 4,9558 % 0,08  
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10:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.654 9,42  
Altın Gr. 986 986 4,34  
Cumhuriyet 6.617 6.717 -17,00  
Tam 6.666 6.736 -54,00  
Yarım 3.248 3.290 -30,00  
Çeyrek 1.627 1.646 -13,00  
Gümüş.Ons 18,53 18,56 0,27  
Gümüş Gr. 11,03 11,04 0,12  
B. Petrol 92,44 92,44 0,81  
Seans Raporu 10:06
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