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***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

21.06.2023 14:04
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yeşil Kira Sertifikası İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 21.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi'nin fon kullanıcısı ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin münhasıran yetkili yatırım kuruluş olarak yer alacağı, şirketimizce 1.000.000.000 TL'ye (Bir Milyar Türk Lirası) kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde yönetim sözleşmesine dayalı yeşil kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu yeşil kira sertifikalarının halka arz edilmeksizin yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yeşil kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160832


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