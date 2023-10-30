***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.10.2023 18:22
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Tavanı Tutarı "500 Milyon" Olarak Düzeltilmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2024
Ek Açıklamalar
Dinçer Lojistik A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 500.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DİNÇER LOJİSTİK İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 DİNÇER LOJİSTİK HUKUKİ DURUM RAPORU (ÖZOK 03102023).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211782
BIST