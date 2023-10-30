***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç Tavanı Tutarı "500 Milyon" Olarak Düzeltilmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2023İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 21.08.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.10.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2024Ek AçıklamalarDinçer Lojistik A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 500.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 DİNÇER LOJİSTİK İhraç Belgesi.pdfEK: 2 DİNÇER LOJİSTİK HUKUKİ DURUM RAPORU (ÖZOK 03102023).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211782BIST