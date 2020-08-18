***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2020 14:03
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Memduh YILMAZLAR 18.8.2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılmış olup Yerine 18.8.2020 tarih ve 2020-12 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) olarak Sayın Himmet KARADAĞ atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869657
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|RTALB
|57,20
|661.576.666
|% 10,00
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|MAKTK
|2,53
|88.704.424
|% 10,00
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|ARMDA
|29,04
|5.943.992
|% 10,00
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|TKURU
|80,95
|327.686
|% 9,99
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|HUBVC
|18,63
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|% 9,98
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|RALYH
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|% -10,00
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|KENT
|2.266,70
|10.703.357
|% -10,00
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|EKIZ
|9,50
|1.690.821
|% -9,52
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|EGCYO
|0,97
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|SILVR
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|GARAN
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|RTALB
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|661.576.666
|% 10,00
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|ASELS
|17,87
|498.574.350
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|GUSGR
|5,88
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|KRDMD
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|KRDMD
|2,86
|368.710.808
|% 0,35
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|EKGYO
|1,93
|244.658.297
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|GARAN
|7,09
|864.452.598
|% 1,87
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|GUSGR
|5,88
|497.643.183
|% 5,38
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|CEMAS
|1,59
|115.985.510
|% 3,25
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|Dolar
|7,3939
|7,3966
|% 0,17
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|Euro
|8,8034
|8,8100
|% 0,61
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|Sterlin
|9,7130
|9,7617
|% 0,80
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|Frank
|8,1382
|8,1872
|% 0,44
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|Riyal
|1,9659
|1,9757
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|Alış
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|Altın Ons
|2.005
|2.006
|20,25
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|Altın Gr.
|477
|477
|6,28
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|Cumhuriyet
|3.165
|3.213
|34,00
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|Tam
|3.152
|3.232
|31,60
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|Yarım
|1.524
|1.563
|15,29
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|Çeyrek
|764
|782
|7,64
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|Gümüş.Ons
|28,08
|28,12
|0,60
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|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,17
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|B. Petrol
|45,22
|45,22
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