***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Memduh YILMAZLAR 18.8.2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılmış olup Yerine 18.8.2020 tarih ve 2020-12 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) olarak Sayın Himmet KARADAĞ atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869657BIST