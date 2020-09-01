***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hüseyin ZEYBEK 31.8.2020 tarihi itibariyla görevinden ayrılmış olup Yerine 2020-13 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile 1.9.2020 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa ERMİŞ atanmış Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sayın Himmet KARADAĞ, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Serdar SÜRER seçilmişlerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872666BIST