***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2021 16:47
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Serdar SÜRER 1.2.2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılmış olup Yerine 2021-2 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Tuba Tunç YETER atanmıştır. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Sayın Ali ŞÖNER seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907243
BIST
16:361.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,51
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:367,1713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0310
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:368,6271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0404
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:36423,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,31
|Açılış
|: 423,90
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:36
|MERKO
|9,02
|149.134.474
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.907.229
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|BTCIM
|10,53
|19.165.763
|% -6,07
|
|EKGYO
|2,52
|2.165.675.122
|% 2,44
|
|GARAN
|9,99
|1.342.895.277
|% 3,10
|
|KOZAL
|123,10
|1.087.682.748
|% 1,48
|
|ODAS
|4,13
|920.450.298
|% 2,99
|
|DOHOL
|4,07
|780.251.185
|% -3,55
|
|EKGYO
|2,52
|2.165.675.122
|% 2,44
|
|TSKB
|1,87
|569.284.824
|% 1,63
|
|ODAS
|4,13
|920.450.298
|% 2,99
|
|GSDHO
|2,65
|531.539.589
|% 5,58
|
|DOHOL
|4,07
|780.251.185
|% -3,55
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1687
|7,1713
|% -0,43
|
|Euro
|8,6214
|8,6271
|% -0,47
|
|Sterlin
|9,7495
|9,7984
|% -0,61
|
|Frank
|7,9423
|7,9902
|% -0,58
|
|Riyal
|1,9049
|1,9144
|% -0,49
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|2,18
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|2.815
|2.857
|5,00
|
|Tam
|2.802
|2.873
|5,30
|
|Yarım
|1.354
|1.390
|2,56
|
|Çeyrek
|679
|695
|1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,10
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|0,11
|
|B. Petrol
|58,23
|58,23
|0,43
|
Seans Raporu
16:36
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16:52GEDIK
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16:51XU050
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16:51
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16:51
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16:51
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