***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Serdar SÜRER 1.2.2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılmış olup Yerine 2021-2 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Tuba Tunç YETER atanmıştır. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Sayın Ali ŞÖNER seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907243BIST