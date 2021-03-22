***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11/03/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi : 11/03/2021 tarihli açıklamamız.Şirketimizin ihraçcı, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu, planlanan kira sertifikası ihracımız, piyasa koşulları nedeni ile talep toplama süreci öncesinde iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919676BIST