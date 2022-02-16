***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tekin ELDEM 15.2.2022 tarihi itibariyle görevinden istifaen ayrılmış olup, 15.2.2022 tarih 2022-3 nolu Yönetim Kurulu Toplantısı neticesinde istifasının kabulüne karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002120BIST