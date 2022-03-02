***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2022 16:16
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi : 18/02/2022 tarihli açıklamamız.
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16:231.982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,42
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
16:2314,0741
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1785
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
16:2315,6425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1357
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
16:23871,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,50
|Açılış
|: 871,48
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler16:21
|KONKA
|11,08
|122.693.959
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|18.495.335
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|PAPIL
|20,40
|14.946.260
|% 8,22
|
|SANEL
|9,77
|4.998.879
|% 8,19
|
|AKFGY
|3,61
|110.353.812
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.284.959
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|12,87
|5.186.736.029
|% 4,98
|
|THYAO
|25,76
|3.877.720.107
|% 1,98
|
|EREGL
|34,44
|3.106.282.266
|% 3,80
|
|ASELS
|23,14
|1.444.416.621
|% -3,58
|
|GARAN
|11,64
|1.061.469.036
|% 0,17
|
|KRDMD
|12,87
|5.186.736.029
|% 4,98
|
|YKBNK
|3,67
|795.087.228
|% 1,10
|
|THYAO
|25,76
|3.877.720.107
|% 1,98
|
|EREGL
|34,44
|3.106.282.266
|% 3,80
|
|GARAN
|11,64
|1.061.469.036
|% 0,17
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0628
|14,0716
|% 1,27
|
|Euro
|15,6045
|15,6388
|% 0,85
|
|Sterlin
|18,6876
|18,7814
|% 1,26
|
|Frank
|15,2241
|15,3158
|% 1,04
|
|Riyal
|3,7385
|3,7572
|% 1,29
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-19,44
|
|Altın Gr.
|872
|873
|3,57
|
|Cumhuriyet
|5.794
|5.881
|81,00
|
|Tam
|5.767
|5.911
|79,68
|
|Yarım
|2.787
|2.859
|38,55
|
|Çeyrek
|1.398
|1.430
|19,27
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|7,44
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 52 artarak (% 0.88 ) 2, 235
-
16:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, THYAO
-
16:35XU100
Endeks 1, 985 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 25, 718.00 milyon TL de
-
16:35AVGYO
Yüzde 5.49 oranında artışla 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 066, 449 adet işlem
-
16:34DEVA
Yüzde 4.74 oranında artışla 30.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 235, 300 adet işlem