***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 150.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.Kaynak Kuruluş Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 14.05.2020Vade (Gün Sayısı) 140Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %4,5068Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %11,75Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKA52028Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 25.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 25.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 26.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.05.2020 13.05.2020 14.05.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.05.2020 13.05.2020 14.05.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onay doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 140 gün vadeli 150.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Ek Açıklamalarİlgi: 25.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 150.000.000-TL nominal tutarlı, 140 gün vadeli, TRDHVKA52028 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844905BIST