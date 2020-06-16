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***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

16.06.2020 14:33
GÜNCEL HABERLER



***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 16.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 144
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %4,3003
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %10,90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDHVKA62035
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.01.2020
Satışa Başlanma Tarihi 23.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.06.2020 15.06.2020 16.06.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.06.2020 15.06.2020 16.06.2020 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onay doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 144 gün vadeli 100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Ek Açıklamalar
İlgi: 23.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 100.000.000-TL nominal tutarlı, 144 gün vadeli, TRDHVKA62035 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851370


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ICBCT 5,83 199.873.643 % 10,00  
SNPAM 7,92 7.351.861 % 10,00  
YYAPI 1,21 14.775.696 % 10,00  
DOAS 13,53 74.742.367 % 10,00  
HUBVC 22,00 84.842.622 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5839 8,6269 % 0,12  
Frank 7,1678 7,2109 % 0,13  
Riyal 1,8203 1,8294 % 0,42  
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Altın Ons 1.728 1.729 3,00  
Altın Gr. 380 380 1,67  
Cumhuriyet 2.472 2.487 3,50  
Tam 2.536 2.555 3,60  
Yarım 1.236 1.247 1,80  
Çeyrek 620 624 0,90  
Gümüş.Ons 17,43 17,47 0,07  
Gümüş Gr. 3,84 3,84 0,03  
B. Petrol 40,77 40,77 1,05  
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