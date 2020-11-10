***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.Kaynak Kuruluş Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 24.03.2021Vade (Gün Sayısı) 133Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %5,5568Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %15,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKA32145Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 10.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.03.2021 23.03.2021 24.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.03.2021 23.03.2021 24.03.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 133 gün vadeli 60.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887804BIST