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***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

29.06.2021 16:46


01.11.2021 02.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.11.2021 01.11.2021 02.11.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 125 gün vadeli 100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944850


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 12,99 7.765.893 % 9,99  
ARMDA 45,14 5.126.989 % 9,99  
TKURU 271,00 3.657.958 % 9,98  
YAPRK 39,02 15.035.282 % 9,98  
TACTR 35,08 2.380.283 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7248 8,7282 % 0,52  
Euro 10,3969 10,4019 % 0,31  
Sterlin 12,0422 12,1026 % 0,14  
Frank 9,4452 9,5021 % 0,38  
Riyal 2,3204 2,3320 % 0,45  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.761 1.762 -16,90  
Altın Gr. 493 494 -3,35  
Cumhuriyet 3.260 3.309 -47,00  
Tam 3.245 3.327 -47,08  
Yarım 1.569 1.609 -22,77  
Çeyrek 787 805 -11,38  
Gümüş.Ons 25,75 25,79 -0,34  
Gümüş Gr. 7,21 7,22 -0,07  
B. Petrol 74,53 74,53 0,39  
Seans Raporu 18:05
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