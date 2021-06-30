***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
30.06.2021 11:34
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 1.000.000.000
Para Birimi
14:201.366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,23
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.365
14:208,6822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0517
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6675
14:2010,3265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0711
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3114
14:20492,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,50
|Açılış
|: 492,06
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler14:20
|FADE
|22,44
|56.936.762
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|3.184.129
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.744.642
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.979.032
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.874.089
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.281.420
|% -10,00
|
|OZRDN
|9,86
|21.064.468
|% -9,95
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|SAMAT
|4,44
|10.668.502
|% -6,53
|
|GARAN
|8,33
|894.725.628
|% 0,97
|
|THYAO
|13,44
|587.838.364
|% 0,37
|
|KUTPO
|62,85
|449.549.648
|% 5,19
|
|EREGL
|18,18
|264.210.502
|% -0,49
|
|SASA
|27,90
|262.454.483
|% -1,34
|
|EKGYO
|1,90
|221.383.133
|% -1,04
|
|GARAN
|8,33
|894.725.628
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,18
|219.880.458
|% 0,93
|
|AKBNK
|5,30
|255.183.042
|% -0,38
|
|THYAO
|13,44
|587.838.364
|% 0,37
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6803
|8,6822
|% -0,59
|
|Euro
|10,3219
|10,3265
|% -0,68
|
|Sterlin
|12,0130
|12,0732
|% -0,33
|
|Frank
|9,3725
|9,4290
|% -0,73
|
|Riyal
|2,3102
|2,3218
|% -0,49
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-1,43
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.307
|-2,00
|
|Tam
|3.237
|3.318
|-8,63
|
|Yarım
|1.565
|1.605
|-4,18
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,21
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,78
|