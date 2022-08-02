***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.12.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.Kaynak Kuruluş Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 26.10.2022Vade (Gün Sayısı) 84Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,4658Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 23,75Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKAE2223Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.07.2022Satışa Başlanma Tarihi 02.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 02.08.2022Vade Başlangıç Tarihi 03.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.10.2022 25.10.2022 26.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.10.2022 25.10.2022 26.10.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ TRAA 29.11.2021 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ TRAA 29.11.2021 Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 84 gün vadeli 100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051215BIST