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***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

13.09.2022 12:37
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsi


***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yoktur. İtfa Bildirimidir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 05.08.2021

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.
Kaynak Kuruluş Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.
Garantör Yok
Kurucu HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 13.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 89
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,60822
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 23,00
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,08
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDHVKA92230
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.05.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 15.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.06.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 16.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Diğer

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022 5,60822 11.216.440 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022 5,60822 200.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AAA(Tr) 26.04.2022 Evet

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AAA(Tr) 26.04.2022 Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 89 gün vadeli 200.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Ek Açıklamalar
İlgi: 15.06.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 200.000.000-TL nominal tutarlı, 89 gün vadeli, TRDHVKA92230 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062561


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