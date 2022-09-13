***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yoktur. İtfa Bildirimidir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 05.08.2021İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.Kaynak Kuruluş Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.Garantör YokKurucu HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 200.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 13.09.2022Vade (Gün Sayısı) 89Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,60822Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 23,00Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,08Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKA92230Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.05.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 15.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 15.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 16.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı DiğerKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022 5,60822 11.216.440 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022 5,60822 200.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AAA(Tr) 26.04.2022 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AAA(Tr) 26.04.2022 Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 89 gün vadeli 200.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Ek Açıklamalarİlgi: 15.06.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 200.000.000-TL nominal tutarlı, 89 gün vadeli, TRDHVKA92230 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062561BIST