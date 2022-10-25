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***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

25.10.2022 18:30
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsi


***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 29.09.2022

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
Kaynak Kuruluş Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
Garantör Yok
Kurucu HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 150.00
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BIST En Aktif Hisseler15:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 16,07 30.696.145 % 9,99  
DERHL 7,27 135.582.096 % 9,98  
MRSHL 340,80 33.977.328 % 9,97  
ADEL 45,94 21.307.504 % 9,96  
TRCAS 23,84 146.425.480 % 9,96  
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15:43 Alış Satış %  
Dolar 18,6089 18,6141 % 0,06  
Euro 18,6219 18,6286 % 0,42  
Sterlin 21,4519 21,5594 % 0,82  
Frank 18,6870 18,7996 % 0,30  
Riyal 4,9373 4,9620 % 0,07  
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15:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.664 1.664 11,25  
Altın Gr. 997 997 8,26  
Cumhuriyet 6.673 6.774 24,00  
Tam 6.695 6.759 1,00  
Yarım 3.262 3.302 1,00  
Çeyrek 1.636 1.654 2,00  
Gümüş.Ons 19,45 19,48 0,12  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 0,08  
B. Petrol 92,38 92,38 0,64  
Seans Raporu 15:43
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