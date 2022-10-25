***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
25.10.2022 18:30
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.08.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 29.09.2022
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
Kaynak Kuruluş Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
Garantör Yok
Kurucu HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 150.00
15:433.974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,82
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.965
15:4318,6141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
15:4318,6286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0778
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
15:43995,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,83
|Açılış
|: 995,62
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler15:43
|TUREX
|16,07
|30.696.145
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|135.582.096
|% 9,98
|
|MRSHL
|340,80
|33.977.328
|% 9,97
|
|ADEL
|45,94
|21.307.504
|% 9,96
|
|TRCAS
|23,84
|146.425.480
|% 9,96
|
|AGYO
|7,53
|57.789.851
|% -9,93
|
|ALKA
|36,76
|202.098.116
|% -6,94
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|UFUK
|63,00
|3.366.171
|% -6,87
|
|ACSEL
|58,55
|59.221.540
|% -5,56
|
|THYAO
|100,20
|3.940.311.326
|% -0,30
|
|AKBNK
|15,68
|2.311.764.088
|% 1,03
|
|ASELS
|32,74
|1.921.519.956
|% 2,63
|
|SISE
|33,56
|1.874.518.902
|% -0,77
|
|TUPRS
|366,70
|1.865.079.019
|% -2,08
|
|EKGYO
|4,59
|1.397.453.058
|% 1,32
|
|SKBNK
|2,11
|609.945.654
|% -2,31
|
|TSKB
|3,11
|873.928.997
|% -2,20
|
|ODAS
|8,05
|1.341.856.910
|% 4,41
|
|DOHOL
|6,11
|987.535.286
|% -0,97
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6089
|18,6141
|% 0,06
|
|Euro
|18,6219
|18,6286
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,4519
|21,5594
|% 0,82
|
|Frank
|18,6870
|18,7996
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9373
|4,9620
|% 0,07
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|11,25
|
|Altın Gr.
|997
|997
|8,26
|
|Cumhuriyet
|6.673
|6.774
|24,00
|
|Tam
|6.695
|6.759
|1,00
|
|Yarım
|3.262
|3.302
|1,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.654
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,08
|
|B. Petrol
|92,38
|92,38
|0,64
|
Seans Raporu
15:43
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15:58OZRDN
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