***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSERDAR SÜRER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 31.10.2017 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetim ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı / Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilHÜSEYİN ZEYBEK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 24.06.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Mimari ve Ortaklıklar Koordinasyon Daire Başkanı Bağımsız Üye DeğilALİ ŞÖNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2019 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi Daire Başkanı Bağımsız Üye DeğilTEKİN ELDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 24.06.2020 Türkiye Halk Bankası A.ş. Danışman Bağımsız Üye DeğilMEMDUH YILMAZLAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 24.06.2020 Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. Kredi Risk İzleme Bölüm Başkanı Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSERDAR SÜRER Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetim ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı / Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıHÜSEYİN ZEYBEK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Türkile Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Mimari ve Ortaklıklar Koordinasyon Daire BaşkanıALİ ŞÖNER Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi Daire BaşkanıTEKİN ELDEM Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş. DanışmanMEMDUH YILMAZLAR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Kredi Risk İzleme Bölüm Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853166BIST