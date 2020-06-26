Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.06.2020 18:06
GÜNCEL HABERLER



***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SERDAR SÜRER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 31.10.2017 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetim ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı / Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN ZEYBEK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 24.06.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Mimari ve Ortaklıklar Koordinasyon Daire Başkanı Bağımsız Üye Değil
ALİ ŞÖNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2019 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi Daire Başkanı Bağımsız Üye Değil
TEKİN ELDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 24.06.2020 Türkiye Halk Bankası A.ş. Danışman Bağımsız Üye Değil
MEMDUH YILMAZLAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 24.06.2020 Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. Kredi Risk İzleme Bölüm Başkanı Bağımsız Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SERDAR SÜRER Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetim ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı / Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
HÜSEYİN ZEYBEK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Türkile Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Mimari ve Ortaklıklar Koordinasyon Daire Başkanı
ALİ ŞÖNER Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi Daire Başkanı
TEKİN ELDEM Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Danışman
MEMDUH YILMAZLAR Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Kredi Risk İzleme Bölüm Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853166


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05114.668
Değişim :  0,46% |  529,46
Açılış :  115.117  
Önceki Kapanış :  114.139  
En Yüksek
115.355 En Düşük
114.389
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 33,52 104.034.865 % 9,97  
GLRYH 13,59 36.965.889 % 9,95  
ORGE 6,97 80.773.709 % 9,94  
DAGHL 7,97 8.717.861 % 9,93  
EKIZ 10,42 2.568.140 % 9,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4314 8,4737 % -0,66  
Frank 7,2024 7,2458 % 0,05  
Riyal 1,8221 1,8312 % 0,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.767 3,56  
Altın Gr. 389 390 0,72  
Cumhuriyet 2.562 2.600 -18,00  
Tam 2.597 2.609 2,10  
Yarım 1.262 1.276 1,00  
Çeyrek 631 639 0,50  
Gümüş.Ons 17,78 17,80 0,00  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 -0,00  
B. Petrol 40,56 40,56 -0,49  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru