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***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.09.2020 17:18
GÜNCEL HABERLER



***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HİMMET KARADAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 18.08.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
SERDAR SÜRER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 31.10.2017 Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetim ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı / Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
ALİ ŞÖNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2019 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi Daire Başkanı Bağımsız Üye Değil
TEKİN ELDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 24.06.2020 Türkiye Halk Bankası A.ş. Danışman Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ERMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.09.2020 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Dış İşlemler Operasyonları Daire Başkanı Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HİMMET KARADAĞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
SERDAR SÜRER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetim ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı / Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
ALİ ŞÖNER Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi Daire Başkanı
TEKİN ELDEM Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Danışman
MUSTAFA ERMİŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Dış İşlemler Operasyonları Daire Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872667


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Yarım 1.491 1.530 5,80  
Çeyrek 748 765 2,91  
Gümüş.Ons 28,46 28,50 0,35  
Gümüş Gr. 6,73 6,74 0,09  
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