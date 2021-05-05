***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.05.2021 11:39
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4/1 34746 Atasehir / İstanbul 0216 503 58 17 - 58 50 0216 688 53 90
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934595
BIST
12:541.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,29
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
12:548,3547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0303
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
12:5410,0391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0283
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0598
En Düşük
9,9739
12:54478,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,21
|Açılış
|: 478,20
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler12:54
|MTRKS
|42,24
|97.635.901
|% 10,00
|
|TSPOR
|2,29
|75.409.946
|% 9,57
|
|CIMSA
|24,62
|135.798.628
|% 8,94
|
|SNKRN
|33,50
|212.089
|% 8,77
|
|LUKSK
|61,35
|2.986.488
|% 8,58
|
|VAKFN
|19,17
|41.207.755
|% -10,00
|
|SONME
|30,34
|4.283.156
|% -9,97
|
|AYEN
|7,56
|29.246.919
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|243.116.491
|% -9,85
|
|DOBUR
|16,00
|879.004
|% -8,41
|
|EREGL
|19,33
|507.507.478
|% -1,63
|
|PETKM
|6,86
|469.292.890
|% -0,29
|
|GARAN
|7,24
|420.198.336
|% -0,41
|
|KOZAL
|117,30
|398.473.902
|% 2,00
|
|HEKTS
|9,86
|349.465.654
|% 3,90
|
|EKGYO
|1,81
|135.518.009
|% 0,09
|
|PETKM
|6,86
|469.292.890
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,08
|121.290.574
|% -0,48
|
|GARAN
|7,24
|420.198.336
|% -0,41
|
|CANTE
|4,67
|243.116.491
|% -9,85
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3498
|8,3547
|% 0,36
|
|Euro
|10,0329
|10,0391
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,5826
|11,6406
|% 0,52
|
|Frank
|9,0982
|9,1530
|% 0,25
|
|Riyal
|2,2224
|2,2335
|% 0,45
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-0,14
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,35
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,43
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,00
|
|B. Petrol
|69,70
|69,70
|0,82
|