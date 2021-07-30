***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.07.2021 16:59
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HİMMET KARADAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 18.08.2020 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
ALİ ŞÖNER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 25.03.2019 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Vekaleten Bağımsız Üye Değil
TEKİN ELDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 24.06.2020 Türkiye Halk Bankası A.ş. Danışman Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ERMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.09.2020 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Dış İşlp.org.tr/tr/Bildirim/953266
BIST
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BIST En Aktif Hisseler16:51
|DOBUR
|14,08
|3.033.759
|% 10,00
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|KTSKR
|22,02
|46.744.351
|% 9,99
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|VKING
|6,50
|20.819.962
|% 9,98
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|SELVA
|8,17
|15.401.609
|% 9,96
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|TSGYO
|2,79
|30.153.596
|% 9,84
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|METUR
|6,82
|97.854.169
|% -9,91
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|HURGZ
|1,67
|28.669.906
|% -9,73
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|MEGAP
|6,76
|140.918.108
|% -8,65
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|MEGAP
|6,76
|140.918.108
|% -8,65
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|CEOEM
|8,60
|46.648.321
|% -6,11
|
|GARAN
|8,47
|1.161.651.639
|% 1,56
|
|KARSN
|4,56
|663.805.852
|% 8,57
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|KRDMD
|7,85
|607.369.418
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,38
|582.840.607
|% 3,03
|
|EREGL
|20,02
|455.877.896
|% 0,10
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|YKBNK
|2,38
|582.840.607
|% 3,03
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|KARSN
|4,56
|663.805.852
|% 8,57
|
|GARAN
|8,47
|1.161.651.639
|% 1,56
|
|KRDMD
|7,85
|607.369.418
|% 1,03
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|TRGYO
|3,56
|213.349.587
|% 6,27
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|16:51
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4220
|8,4263
|% -0,35
|
|Euro
|10,0081
|10,0156
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,6967
|11,7554
|% -0,66
|
|Frank
|9,2482
|9,3040
|% -0,52
|
|Riyal
|2,2365
|2,2477
|% -0,54
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|16:51
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-3,05
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|3.272
|3.322
|-33,00
|
|Tam
|3.259
|3.341
|-30,92
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|-14,96
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,48
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|0,17
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