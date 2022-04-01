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***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2022 19:07
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MESUT KARAKAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Akademisyen 30.03.2022 Yıldız Teknik Üniversitesi Doçent Bağımsız Üye
MUSTAFA ERMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.09.2020 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Dış İşlemler Operasyonları Daire Başkanı Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA GÖKHAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.07.2021 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Danışman Bağımsız Üye Değil
UĞUR DENİZ ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 30.03.2022 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Operasyonları Daire Başkanı Bağımsız Üye Değil
MİRAÇ TAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.03.2022 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ortaklıklar Koordinasyon Daire Başkanı Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MESUT KARAKAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Akademisyen Yıldız Teknik Üniversitesi Doçent
UĞUR DENİZ ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Operasyonları Daire Başkanı
MUSTAFA ERMİŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Dış İşlemler Operasyonları Daire Başkanı
MUSTAFA GÖKHAN YILDIRIM Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Danışman
MİRAÇ TAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ortaklıklar Koordinasyon Daire Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015222


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