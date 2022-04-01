***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMESUT KARAKAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Akademisyen 30.03.2022 Yıldız Teknik Üniversitesi Doçent Bağımsız ÜyeMUSTAFA ERMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.09.2020 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Dış İşlemler Operasyonları Daire Başkanı Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA GÖKHAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.07.2021 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Danışman Bağımsız Üye DeğilUĞUR DENİZ ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 30.03.2022 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Operasyonları Daire Başkanı Bağımsız Üye DeğilMİRAÇ TAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.03.2022 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ortaklıklar Koordinasyon Daire Başkanı Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMESUT KARAKAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Akademisyen Yıldız Teknik Üniversitesi DoçentUĞUR DENİZ ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Operasyonları Daire BaşkanıMUSTAFA ERMİŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Dış İşlemler Operasyonları Daire BaşkanıMUSTAFA GÖKHAN YILDIRIM Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş. DanışmanMİRAÇ TAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ortaklıklar Koordinasyon Daire Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015222BIST