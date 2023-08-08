***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMİHRİMAH BELMA SATIR Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Avukat 07.08.2023 Türkiye Halk Bankası A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız ÜyeUĞUR DENİZ ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 30.03.2022 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Operasyonları Daire Başkanı Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA ERMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.09.2020 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Dış İşlemler Operasyonları Daire Başkanı Bağımsız Üye DeğilMİRAÇ TAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.03.2022 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı Bağımsız Üye DeğilSÜLEYMAN BARAN KOYUNCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.12.2022 Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şube Operasyonları Daire Başkanı Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMİHRİMAH BELMA SATIR Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiUĞUR DENİZ ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Operasyonları Daire BaşkanıMUSTAFA ERMİŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Dış İşlemler Operasyonları Daire BaşkanıMİRAÇ TAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Daire BaşkanıSÜLEYMAN BARAN KOYUNCU Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şube Operasyonları Daire Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181893BIST