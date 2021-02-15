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***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

15.02.2021 19:32



***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.8.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/02/2021
Karar Sayısı
2021-4
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

           SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBİĞİ"NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a)     Şirketimizin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan TMS/TFRS'ye göre hazırlanmış 1.1.2020–31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,
b)     Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya bir açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)     Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tablolar Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
 
    Saygılarımızla,

             
 
 
 
Mustafa ERMİŞ
             
 
 
 
Ali ŞÖNER

    Yönetim  Kurulu Üyesi
    Yönetim  Kurulu Üyesi





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909768


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Yarım 1.303 1.337 -14,64  
Çeyrek 654 669 -7,32  
Gümüş.Ons 27,56 27,59 0,31  
Gümüş Gr. 6,18 6,18 0,02  
B. Petrol 63,13 63,13 0,70  
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