***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.10.2020 12:10
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 1.000.000.000-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış
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.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883019
BIST
15:021.206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
15:027,9398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1271
|Açılış
|: 41,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 41,7100
|
7,9799
En Düşük
7,7810
15:029,3922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1281
|Açılış
|: 13,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9400
|
9,4453
En Düşük
9,2087
15:026,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,04
|Açılış
|: 6,34
|
|Önceki Kapanış
|: 6,29
|
6,39
En Düşük
6,19
BIST En Aktif Hisseler15:00
|KARTN
|1.125,70
|1.222.510
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.243.806
|% 9,99
|
|YAPRK
|45,42
|1.917.416
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|121.431.542
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,25
|2.531.873.367
|% -3,72
|
|TSKB
|1,81
|2.252.465.237
|% 7,10
|
|AKBNK
|5,20
|661.605.268
|% -3,70
|
|VAKBN
|4,18
|565.865.317
|% -3,69
|
|SKBNK
|2,02
|564.217.265
|% 2,54
|
|TSKB
|1,81
|2.252.465.237
|% 7,10
|
|GARAN
|7,25
|2.531.873.367
|% -3,72
|
|SKBNK
|2,02
|564.217.265
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,30
|548.572.793
|% -3,36
|
|VAKBN
|4,18
|565.865.317
|% -3,69
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9335
|7,9398
|% 1,63
|
|Euro
|9,3846
|9,3922
|% 1,38
|
|Sterlin
|10,3800
|10,4321
|% 1,36
|
|Frank
|8,7273
|8,7799
|% 1,54
|
|Riyal
|2,1135
|2,1241
|% 1,77
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|-19,28
|
|Altın Gr.
|488
|489
|5,02
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|18,00
|
|Tam
|3.215
|3.296
|17,78
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|8,60
|
|Çeyrek
|779
|797
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,58
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,05
|
|B. Petrol
|42,09
|42,09
|0,38
|
Seans Raporu
15:00
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15:12XU100
Endeks 1, 204 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 16, 271.00 milyon TL de
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15:12KLGYO
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 712, 423 adet işlem
-
15:11KLGYO
Yüzde -5.15 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 702, 967 adet işlem
-
15:10EGCYH
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 281, 069 adet işlem
-
15:08CEOEM
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 949, 773 adet işlem