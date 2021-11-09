***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
09.11.2021 15:44
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 600.000.000-TL (AltıYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 1.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976263
BIST
15:471.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 15,05
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
15:479,7302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0526
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
15:4711,2724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0500
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
15:47570,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,91
|Açılış
|: 570,53
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,35
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler15:45
|TSPOR
|6,18
|27.060.329
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,34
|121.543.102
|% 8,67
|
|GSDDE
|4,28
|30.900.310
|% 8,08
|
|SUMAS
|91,05
|227.238
|% 6,49
|
|KARYE
|13,00
|172.557.368
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|359.502.411
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.116.462
|% -9,90
|
|INVEO
|28,78
|14.413.488
|% -8,92
|
|AKFGY
|5,42
|34.709.899
|% -8,45
|
|PETKM
|7,01
|2.436.589.154
|% 2,79
|
|GARAN
|10,84
|2.124.518.520
|% 0,56
|
|THYAO
|18,08
|2.047.346.540
|% 0,17
|
|SISE
|9,39
|1.749.802.785
|% 4,68
|
|YKBNK
|3,12
|1.071.465.889
|% 2,63
|
|PETKM
|7,01
|2.436.589.154
|% 2,79
|
|YKBNK
|3,12
|1.071.465.889
|% 2,63
|
|ODAS
|1,56
|420.996.959
|% 5,41
|
|GARAN
|10,84
|2.124.518.520
|% 0,56
|
|SISE
|9,39
|1.749.802.785
|% 4,68
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7255
|9,7305
|% 0,55
|
|Euro
|11,2614
|11,2697
|% 0,42
|
|Sterlin
|13,1469
|13,2129
|% 0,43
|
|Frank
|10,5808
|10,6445
|% 0,27
|
|Riyal
|2,5846
|2,5976
|% 0,45
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|0,86
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,23
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|0,00
|
|Tam
|3.752
|3.847
|1,32
|
|Yarım
|1.814
|1.861
|0,63
|
|Çeyrek
|910
|930
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,76
|83,76
|0,33
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
15:56EGEPO
Yüzde 6.02 oranında artışla 5.81 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 246, 565 adet işlem
-
15:54XU100
Endeks 1, 625 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 21, 991.00 milyon TL de
-
15:54GSDDE
Yüzde 8.08 oranında artışla 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 216, 978 adet işlem
-
15:53VKING
Yüzde 4.71 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 305, 943 adet işlem
-
15:52VERTU
Yüzde 5.37 oranında artışla 27.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 370, 751 adet işlem