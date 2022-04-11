***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
11.04.2022 11:46
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 200.000.000-TL (İkiYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 1.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019074
BIST
12:492.427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 33,87
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.432
En Düşük
2.401
12:4914,7397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0037
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
12:4916,1100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0641
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
12:49928,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,76
|Açılış
|: 928,21
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
928,74
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler12:47
|DURDO
|18,97
|16.417.069
|% 9,97
|
|SANKO
|11,39
|11.761.174
|% 9,94
|
|IHAAS
|15,16
|16.656.104
|% 9,93
|
|MIPAZ
|6,75
|28.906.381
|% 9,93
|
|DOHOL
|3,93
|865.956.427
|% 9,78
|
|GZNMI
|37,80
|21.749.701
|% -8,61
|
|MARTI
|1,88
|85.992.116
|% -7,39
|
|ULUSE
|149,10
|37.503.569
|% -5,21
|
|CEOEM
|11,42
|16.866.763
|% -4,03
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|GARAN
|13,72
|2.380.007.261
|% 3,16
|
|THYAO
|35,60
|1.415.183.142
|% 0,79
|
|YKBNK
|4,95
|1.358.900.115
|% 6,00
|
|SISE
|17,11
|1.150.929.637
|% 1,24
|
|ASELS
|27,98
|1.084.977.821
|% 0,29
|
|TSKB
|1,72
|513.467.229
|% 8,18
|
|EKGYO
|2,74
|760.297.217
|% 4,58
|
|YKBNK
|4,95
|1.358.900.115
|% 6,00
|
|DOHOL
|3,93
|865.956.427
|% 9,78
|
|SKBNK
|1,15
|217.697.658
|% 4,55
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7330
|14,7379
|% -0,04
|
|Euro
|16,1002
|16,1114
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,1699
|19,2660
|% 0,05
|
|Frank
|15,7207
|15,8154
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9180
|3,9376
|% -0,04
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|10,26
|
|Altın Gr.
|928
|928
|4,57
|
|Cumhuriyet
|6.144
|6.237
|30,00
|
|Tam
|6.118
|6.271
|33,95
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|16,43
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|8,21
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,03
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|0,09
|
|B. Petrol
|101
|101
|-2,17
|