***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
30.05.2022 10:43
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 600.000.000-TL (AltıYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 3.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033253
BIST
12:022.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 63,06
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
12:0216,3895
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1984
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
12:0217,6650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2562
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6650
En Düşük
17,4021
12:02979,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 13,92
|Açılış
|: 979,20
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler12:00
|EGEPO
|9,46
|12.436.377
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.410.185
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|AKFGY
|2,57
|147.069.407
|% -6,20
|
|TDGYO
|7,17
|4.971.300
|% -5,66
|
|DAGHL
|27,20
|3.235.943
|% -4,56
|
|KRTEK
|16,46
|9.485.347
|% -3,80
|
|THYAO
|49,12
|3.779.708.149
|% 9,11
|
|SISE
|20,98
|1.127.421.008
|% 2,84
|
|KARSN
|7,03
|995.210.756
|% 2,33
|
|SAHOL
|21,00
|858.724.815
|% 3,35
|
|EREGL
|33,58
|764.213.018
|% 2,13
|
|KARSN
|7,03
|995.210.756
|% 2,33
|
|DOHOL
|3,90
|374.427.700
|% 2,36
|
|THYAO
|49,12
|3.779.708.149
|% 9,11
|
|EKGYO
|2,63
|200.299.632
|% 1,94
|
|SKBNK
|1,24
|86.429.058
|% 0,81
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3862
|16,3971
|% 1,27
|
|Euro
|17,6469
|17,6658
|% 1,48
|
|Sterlin
|20,6361
|20,7396
|% 1,20
|
|Frank
|17,0629
|17,1657
|% 1,30
|
|Riyal
|4,3563
|4,3781
|% 1,23
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,01
|
|Altın Gr.
|980
|980
|14,84
|
|Cumhuriyet
|6.503
|6.602
|47,00
|
|Tam
|6.470
|6.631
|41,46
|
|Yarım
|3.127
|3.207
|20,05
|
|Çeyrek
|1.568
|1.604
|10,03
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,12
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,14
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,64
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:15AGHOL
Yüzde 9.19 oranında artışla 38.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 348, 501 adet işlem
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12:14XU100
Endeks 2, 500 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 18, 541.00 milyon TL de
-
12:14ALARK
Yüzde 5.81 oranında artışla 29.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 720, 836 adet işlem
-
12:12TAVHL
Yüzde 6.52 oranında artışla 45.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 887, 591 adet işlem
-
12:11PENTA
Yüzde 6.46 oranında artışla 436.50 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 667 adet işlem