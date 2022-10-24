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***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

24.10.2022 13:22
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle  ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.'nin  fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu  kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 1.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073547


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Yarım 3.245 3.308 28,00  
Çeyrek 1.628 1.655 14,00  
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Gümüş Gr. 11,49 11,51 -0,12  
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