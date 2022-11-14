***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
14.11.2022 09:29
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 2.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079692
BIST
12:254.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 85,38
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.558
En Düşük
4.450
12:2518,6092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0643
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
12:2519,2212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
12:251.052,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,35
|Açılış
|: 1.052,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler12:25
|INVEO
|33,22
|123.541.806
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|619.071.571
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|61.475.446
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|40.954.427
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|23.053.681
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|293.485.383
|% -9,93
|
|FENER
|66,10
|246.227.186
|% -6,37
|
|COSMO
|90,00
|759.690
|% -6,25
|
|HLGYO
|4,34
|170.207.521
|% -4,62
|
|EKIZ
|17,00
|99.807
|% -4,17
|
|THYAO
|110,20
|4.652.019.605
|% -1,17
|
|EREGL
|37,44
|2.001.996.722
|% 2,58
|
|ASELS
|39,90
|1.773.177.702
|% 2,68
|
|ODAS
|11,58
|1.769.234.868
|% 7,12
|
|AKFGY
|4,61
|1.141.822.800
|% 1,77
|
|AKFGY
|4,61
|1.141.822.800
|% 1,77
|
|SKBNK
|2,30
|354.500.833
|% 6,48
|
|ODAS
|11,58
|1.769.234.868
|% 7,12
|
|EKGYO
|5,38
|785.569.723
|% 1,51
|
|TSKB
|3,17
|317.497.258
|% 3,26
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6046
|18,6092
|% 0,35
|
|Euro
|19,2099
|19,2212
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,8669
|21,9766
|% -0,15
|
|Frank
|19,6120
|19,7301
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9347
|4,9594
|% 0,35
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-8,53
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-9,00
|
|Tam
|6.954
|7.069
|51,00
|
|Yarım
|3.377
|3.456
|25,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.727
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,90
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,92
|95,92
|-0,07
|