***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
31.03.2020 12:23
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Halk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ilgili mevzuat kapsamında hazırlanan yatırımcı raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833514
BIST
15:2488.679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 619,74
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.657
15:246,5678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0077
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5557
15:247,2035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0583
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
15:24339,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -4,23
|Açılış
|: 338,86
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|7,26
|9.674.619
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.135.918
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.500.792
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|24.484
|% 10,00
|
|TIRE
|6,29
|9.695.838
|% 9,97
|
|MTRYO
|3,47
|17.350.525
|% -9,87
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|QNBFL
|105,10
|5.909.820
|% -6,16
|
|OSMEN
|6,60
|36.235
|% -5,44
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|ECILC
|4,81
|568.376.006
|% 5,02
|
|GARAN
|8,15
|500.255.947
|% 1,37
|
|THYAO
|8,94
|454.959.795
|% 2,52
|
|ASELS
|23,42
|334.202.063
|% 0,77
|
|PGSUS
|32,90
|327.088.723
|% 5,79
|
|ECILC
|4,81
|568.376.006
|% 5,02
|
|IHLGM
|1,01
|93.963.999
|% 5,21
|
|YKBNK
|1,88
|160.944.563
|% 0,53
|
|GSRAY
|2,14
|178.230.066
|% 5,94
|
|GARAN
|8,15
|500.255.947
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0985
|8,1391
|% -0,55
|
|Frank
|6,7800
|6,8208
|% -0,74
|
|Riyal
|1,7426
|1,7513
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.604
|-18,34
|
|Altın Gr.
|339
|340
|-3,67
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,02
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,54
|27,54
|1,12
|