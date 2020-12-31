***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
31.12.2020 11:29
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Halk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ilgili mevzuat kapsamında hazırlanan yatırımcı raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895974
BIST
14:211.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,00
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
14:217,4279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0447
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
14:219,1297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0656
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
14:21452,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,47
|Açılış
|: 452,94
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler14:21
|MAALT
|111,10
|41.152.877
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|20.904.231
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|20.904.231
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|20.904.231
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|107.943.310
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,25
|2.313.063.831
|% 2,62
|
|SISE
|7,35
|1.139.026.087
|% 0,96
|
|ARZUM
|25,10
|1.125.992.753
|% -8,19
|
|GARAN
|10,32
|750.183.752
|% -0,48
|
|AFYON
|5,16
|439.968.480
|% 2,38
|
|SISE
|7,35
|1.139.026.087
|% 0,96
|
|YKBNK
|3,09
|306.950.544
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|205.182.511
|% -0,93
|
|AFYON
|5,16
|439.968.480
|% 2,38
|
|SKBNK
|1,52
|111.728.416
|% -0,65
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4251
|7,4279
|% 0,61
|
|Euro
|9,1205
|9,1297
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,1294
|10,1802
|% 1,05
|
|Frank
|8,4164
|8,4671
|% 0,96
|
|Riyal
|1,9773
|1,9872
|% 0,77
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|1,83
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,58
|
|Cumhuriyet
|3.015
|3.061
|57,00
|
|Tam
|2.990
|3.067
|46,95
|
|Yarım
|1.445
|1.484
|22,71
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,35
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,54
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|51,25
|51,25
|-0,38
|