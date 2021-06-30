***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
30.06.2021 11:27
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Halk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ilgili mevzuat kapsamında hazırlanan yatırımcı raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945000
BIST
17:031.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,95
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
17:038,6802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0537
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
17:0310,3161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0815
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
17:03491,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,04
|Açılış
|: 491,52
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:03
|FADE
|22,44
|60.190.225
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.780.373
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.471.759
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|187.482.120
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.091.251
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.597.996
|% -10,00
|
|YESIL
|2,47
|23.981.650
|% -8,86
|
|YAPRK
|35,70
|6.740.163
|% -8,51
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|GARAN
|8,34
|1.069.636.387
|% 1,09
|
|THYAO
|13,46
|692.688.988
|% 0,52
|
|KUTPO
|61,20
|635.530.639
|% 2,43
|
|SASA
|27,40
|381.081.140
|% -3,11
|
|AKBNK
|5,32
|364.174.116
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|287.148.479
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,18
|305.781.057
|% 0,93
|
|GARAN
|8,34
|1.069.636.387
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,32
|364.174.116
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|69.314.383
|% -0,78
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6770
|8,6802
|% -0,61
|
|Euro
|10,2878
|10,3161
|% -0,78
|
|Sterlin
|11,9653
|12,0253
|% -0,72
|
|Frank
|9,3483
|9,4046
|% -0,99
|
|Riyal
|2,3056
|2,3171
|% -0,69
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|1,06
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.297
|-12,00
|
|Tam
|3.232
|3.313
|-13,78
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|-6,67
|
|Çeyrek
|783
|801
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,00
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|0,44
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 84 kaybederek (% -0.40 ) 1, 210
-
17:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, INVEO, PKENT, FADE, GEDIK, ERBOS, AVGYO
-
17:15
SELVA, VERTU, COSMO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:15
VANGD, YKGYO, CEOEM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:13ADEL
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 25.70 lira fiyatla işlem gören hissede 552, 762 adet işlem