***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Halk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ilgili mevzuat kapsamında hazırlanan yatırımcı raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987335BIST