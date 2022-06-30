***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
30.06.2022 15:01
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Halk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ilgili mevzuat kapsamında hazırlanan yatırımcı raporu ekte bilginize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040338
BIST
16:172.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 15,97
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
16:1716,6775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0393
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
16:1717,3994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0117
|Açılış
|: 17,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
16:17974,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,36
|Açılış
|: 974,36
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler16:17
|YGGYO
|22,90
|8.896.749
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|100.824.780
|% 9,87
|
|GESAN
|42,50
|238.997.905
|% 8,92
|
|BMSCH
|10,69
|105.302.627
|% 7,98
|
|ISGYO
|14,03
|196.668.531
|% 7,92
|
|LIDFA
|11,34
|30.827.195
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.542.768
|% -9,98
|
|BERA
|14,58
|469.894.374
|% -8,36
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|BASCM
|3,51
|323.179
|% -7,14
|
|THYAO
|46,86
|3.906.329.076
|% 1,47
|
|SISE
|21,50
|2.816.524.948
|% 3,97
|
|EREGL
|27,10
|1.384.634.561
|% 2,11
|
|KRDMD
|11,33
|1.068.019.556
|% 1,52
|
|SAHOL
|19,07
|942.230.552
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,69
|917.417.262
|% 6,32
|
|YKBNK
|4,34
|631.309.777
|% 1,17
|
|ODAS
|2,88
|415.274.003
|% -0,69
|
|TSKB
|2,01
|282.833.077
|% -0,50
|
|SISE
|21,50
|2.816.524.948
|% 3,97
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6682
|16,6775
|% 0,24
|
|Euro
|17,3738
|17,3994
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,2063
|20,3076
|% 0,44
|
|Frank
|17,3734
|17,4781
|% 0,07
|
|Riyal
|4,4347
|4,4569
|% 0,27
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|0,22
|
|Altın Gr.
|977
|977
|3,90
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.612
|13,00
|
|Tam
|6.505
|6.601
|-40,00
|
|Yarım
|3.184
|3.228
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.613
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,54
|20,58
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,98
|