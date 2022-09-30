***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
30.09.2022 14:15
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Halk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ilgili mevzuat kapsamında hazırlanan yatırımcı raporu ekte bilginize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066320
BIST
17:163.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 20,51
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
17:1618,5151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
17:1618,1118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0456
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
17:16994,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,22
|Açılış
|: 994,15
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler17:14
|CONSE
|4,51
|124.851.591
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|99.223.233
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|481.143.491
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,14
|2.556.930.135
|% -7,67
|
|PENTA
|387,70
|22.790.607
|% -5,32
|
|ELITE
|25,56
|31.905.878
|% -5,26
|
|KZBGY
|20,28
|218.448.360
|% -5,06
|
|THYAO
|68,60
|2.664.606.569
|% 0,00
|
|ISGYO
|6,14
|2.556.930.135
|% -7,67
|
|SASA
|68,60
|2.235.217.797
|% 4,18
|
|ASELS
|29,26
|1.672.370.070
|% -2,14
|
|ALARK
|57,45
|1.585.763.706
|% 2,04
|
|ISGYO
|6,14
|2.556.930.135
|% -7,67
|
|EKGYO
|3,85
|1.374.705.852
|% 0,79
|
|YKBNK
|7,12
|1.359.642.621
|% 1,28
|
|ODAS
|6,22
|1.166.431.379
|% 4,71
|
|TSKB
|2,44
|453.712.086
|% -2,79
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5052
|18,5159
|% 0,05
|
|Euro
|18,0725
|18,0865
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,4889
|20,5917
|% -0,10
|
|Frank
|18,8220
|18,9354
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9115
|4,9361
|% 0,06
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|10,99
|
|Altın Gr.
|995
|995
|7,20
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.689
|6.759
|27,00
|
|Yarım
|3.255
|3.304
|13,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.653
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,14
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,21
|
|B. Petrol
|86,15
|86,15
|-1,03
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:29TTRAK
Yüzde 7.81 oranında artışla 277.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 140, 745 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 3, 166 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 39, 878.00 milyon TL de
-
17:27KAREL
Yüzde 4.86 oranında artışla 16.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 309, 962 adet işlem
-
17:26PSGYO
Yüzde 5.51 oranında artışla 4.79 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 861, 643 adet işlem
-
17:25KAREL
Yüzde 4.54 oranında artışla 16.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 297, 711 adet işlem