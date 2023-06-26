***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
26.06.2023 11:20
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Halk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ilgili mevzuat kapsamında hazırlanan yatırımcı raporu ekte bilginize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162131
BIST
'
11:555.707
En Düşük
|Değişim
|: 2,22%
|| 123,95
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.707
11:5526,0080
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 0,7775
|Açılış
|: 25,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
11:5528,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 3,34%
|| 0,9163
|Açılış
|: 27,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
11:551.615,44
En Yüksek
|Değişim
|: 3,58%
|| 55,91
|Açılış
|: 1.610,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.612,35
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler11:53
|DOGUB
|13,67
|46.558.787
|% 9,98
|
|DERIM
|11,37
|27.040.233
|% 9,96
|
|BRYAT
|1.226,90
|146.651.310
|% 8,10
|
|BRMEN
|1,99
|69.889
|% 7,57
|
|BRISA
|56,85
|17.750.448
|% 7,47
|
|CELHA
|27,50
|19.012.458
|% -4,91
|
|KERVN
|0,78
|245.295
|% -2,50
|
|AYCES
|137,00
|31.170.659
|% -1,79
|
|BURCE
|165,00
|15.833.056
|% -1,61
|
|ATAGY
|6,43
|2.907.705
|% -1,38
|
|THYAO
|190,50
|4.325.249.070
|% 3,14
|
|YKBNK
|13,23
|1.737.031.800
|% 3,04
|
|AKBNK
|20,52
|1.578.929.613
|% 3,69
|
|SAHOL
|47,36
|941.742.247
|% 1,85
|
|ISCTR
|14,14
|940.769.390
|% 3,59
|
|YKBNK
|13,23
|1.737.031.800
|% 3,04
|
|AKBNK
|20,52
|1.578.929.613
|% 3,69
|
|ISCTR
|14,14
|940.769.390
|% 3,59
|
|EKGYO
|7,39
|479.904.323
|% 1,51
|
|SKBNK
|2,66
|144.029.936
|% 3,10
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9418
|25,9801
|% 2,97
|
|Euro
|28,2474
|28,3381
|% 3,30
|
|Sterlin
|32,7976
|32,9621
|% 2,55
|
|Frank
|28,7357
|28,9088
|% 2,50
|
|Riyal
|6,8656
|6,9000
|% 2,35
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|10,77
|
|Altın Gr.
|1.603
|1.603
|43,94
|
|Cumhuriyet
|10.355
|10.512
|-12,00
|
|Tam
|10.304
|10.567
|409,89
|
|Yarım
|5.097
|5.262
|235,00
|
|Çeyrek
|2.557
|2.631
|117,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,84
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|18,94
|18,96
|0,74
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|-0,26
|
Seans Raporu
11:53
daha fazla
-
12:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 17 artarak (% 2.14 ) 6, 367
-
12:08XU100
Endeks 5, 702 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 14 üstünde . İşlem hacmi 28, 868.00 milyon TL de
-
12:08OSTIM
Yüzde 5.51 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 853, 193 adet işlem
-
12:07ISFIN
Yüzde 5.29 oranında artışla 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 077, 323 adet işlem
-
12:06OYLUM
Yüzde 9.52 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 571, 966 adet işlem