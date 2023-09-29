***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
29.09.2023 16:08
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Halk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ilgili mevzuat kapsamında hazırlanan yatırımcı raporu ekte bilginize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198197
BIST
'
18:058.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 116,20
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.379
18:0527,4153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1012
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
18:0529,0845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0561
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
18:051.633,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -8,61
|Açılış
|: 1.633,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.633,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|13,09
|4.580.629
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|389.899.246
|% 9,99
|
|QNBFB
|403,90
|86.683.806
|% 9,99
|
|ULAS
|18,82
|6.847.755
|% 9,99
|
|ATATP
|56,70
|137.965.725
|% 9,99
|
|MIATK
|518,90
|440.650.399
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|147.550.910
|% -9,77
|
|TETMT
|2.400,00
|104.101.347
|% -7,79
|
|CASA
|91,55
|50.267.589
|% -7,29
|
|MTRKS
|60,00
|51.838.073
|% -7,23
|
|KOZAL
|28,78
|5.812.891.503
|% 4,65
|
|ASTOR
|133,30
|3.986.363.685
|% 0,00
|
|KONTR
|333,00
|3.530.694.948
|% 1,22
|
|YEOTK
|252,50
|3.486.303.384
|% -1,90
|
|REEDR
|18,09
|3.060.335.012
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,08
|2.600.181.472
|% 0,75
|
|ODAS
|13,25
|2.854.867.205
|% -0,90
|
|REEDR
|18,09
|3.060.335.012
|% 9,97
|
|PSGYO
|6,76
|837.400.065
|% 9,92
|
|KLGYO
|3,96
|525.239.246
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4088
|27,4153
|% 0,37
|
|Euro
|29,0279
|29,0845
|% 0,19
|
|Sterlin
|33,3354
|33,5025
|% 0,04
|
|Frank
|29,8540
|30,0339
|% 0,13
|
|Riyal
|7,2864
|7,3230
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-11,12
|
|Altın Gr.
|1.634
|1.635
|-7,90
|
|Cumhuriyet
|11.204
|11.373
|-34,00
|
|Tam
|10.892
|11.044
|-44,00
|
|Yarım
|5.463
|5.545
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.723
|2.772
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,76
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,66
|92,66
|-0,44
|
Seans Raporu
18:05
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