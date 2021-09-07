***HLVKS* *HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***HLVKS******HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler HALKFSüreç İptal NedeniYönetim Kurulu Üyesi değişikliği.İptal Edilen Süreçİhraç Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962186BIST