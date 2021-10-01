Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HLVKS* *HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

01.10.2021 18:02



***HLVKS******HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [HALKF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizce, Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 600.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966166


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.401
Değişim :  -0,35% |  -4,93
Açılış :  1.399  
Önceki Kapanış :  1.406  
En Yüksek
1.408 En Düşük
1.395
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARFA 12,87 4.571.410 % 10,00  
UZERB 31,90 1.188.382 % 10,00  
NUGYO 9,35 15.826.770 % 10,00  
MAREN 9,14 1.082.871.193 % 9,99  
KARYE 17,50 145.543.952 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8549 8,8650 % -0,26  
Euro 10,2746 10,2941 % -0,13  
Sterlin 11,9747 12,0348 % 0,37  
Frank 9,4859 9,5431 % -0,09  
Riyal 2,3543 2,3661 % -0,27  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.759 1,75  
Altın Gr. 501 501 -0,56  
Cumhuriyet 3.311 3.361 10,00  
Tam 3.295 3.378 9,70  
Yarım 1.592 1.634 4,70  
Çeyrek 799 817 2,35  
Gümüş.Ons 22,54 22,56 0,37  
Gümüş Gr. 6,42 6,42 0,09  
B. Petrol 79,17 79,17 0,86  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru