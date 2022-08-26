***HLVKS* *HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
26.08.2022 17:14
***HLVKS******HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce,
Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 800.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058602
BIST
17:193.182
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 45,45
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
17:1918,1842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0209
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
17:1918,2626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1270
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
17:191.024,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.024,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.018,26
BIST En Aktif Hisseler17:19
|PRZMA
|4,29
|7.373.130
|% 10,00
|
|VAKBN
|6,05
|208.051.955
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.198.384.302
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|85.824.507
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|51.316.592
|% -9,99
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SANFM
|14,72
|69.162.552
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|4.834.410
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|80.376.566
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,77
|6.805.660.604
|% 6,59
|
|ISCTR
|8,08
|6.390.481.572
|% 3,06
|
|YKBNK
|7,16
|6.023.532.563
|% 9,15
|
|THYAO
|71,05
|4.997.619.296
|% 1,07
|
|GARAN
|26,36
|4.981.691.952
|% 2,33
|
|EKGYO
|4,05
|3.742.730.560
|% 5,47
|
|YKBNK
|7,16
|6.023.532.563
|% 9,15
|
|ISCTR
|8,08
|6.390.481.572
|% 3,06
|
|AKBNK
|12,77
|6.805.660.604
|% 6,59
|
|ZOREN
|3,05
|959.255.078
|% 6,64
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1683
|18,1842
|% 0,12
|
|Euro
|18,2480
|18,2626
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,4951
|21,6029
|% 0,27
|
|Frank
|18,8648
|18,9785
|% 0,43
|
|Riyal
|4,8254
|4,8496
|% 0,08
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-12,81
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.846
|6.907
|-24,00
|
|Yarım
|3.336
|3.377
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.688
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,05
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,12
|
Seans Raporu
17:19
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17:34RALYH
Yüzde 7.36 oranında artışla 18.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 261 adet işlem
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17:33XU100
Endeks 3, 184 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 75, 858.00 milyon TL de
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17:33SNGYO
Yüzde 5.50 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 925, 551 adet işlem
-
17:32ETYAT
Yüzde 7.59 oranında artışla 5.81 lira fiyatla işlem gören hissede 819, 755 adet işlem
-
17:30DOGUB
Yüzde 9.92 oranında artışla 7.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 922, 974 adet işlem