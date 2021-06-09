***HLVKS* *HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.06.2021 15:35
***HLVKS******HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HALKF
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olacağı yapıda, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 600.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941383
BIST
16:191.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,67
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
16:198,5783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0269
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
16:1910,4860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0057
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
16:19522,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,29
|Açılış
|: 522,52
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler16:19
|ATATP
|35,12
|89.409.831
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.766.274
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.556.408
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.172.540
|% 9,93
|
|BMSCH
|5,88
|301.169.918
|% 9,91
|
|EUKYO
|5,71
|3.741.966
|% -7,15
|
|NUGYO
|12,00
|7.675.673
|% -5,88
|
|METUR
|7,07
|16.253.471
|% -5,73
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|SANFM
|14,39
|2.547.376
|% -4,70
|
|THYAO
|14,63
|1.327.154.078
|% 1,04
|
|GARAN
|8,32
|700.350.036
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,03
|678.737.534
|% 2,01
|
|KRDMD
|7,75
|593.138.793
|% 0,00
|
|TUPRS
|103,00
|312.072.504
|% -0,39
|
|EKGYO
|2,03
|678.737.534
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,27
|253.122.276
|% 0,89
|
|GSDHO
|2,06
|211.579.732
|% 5,10
|
|THYAO
|14,63
|1.327.154.078
|% 1,04
|
|GARAN
|8,32
|700.350.036
|% 0,24
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5774
|8,5792
|% -0,30
|
|Euro
|10,4814
|10,4894
|% 0,09
|
|Sterlin
|12,1016
|12,1623
|% -0,34
|
|Frank
|9,5595
|9,6171
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2810
|2,2924
|% -0,29
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|1,85
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.458
|3.510
|-6,00
|
|Tam
|3.445
|3.532
|-2,06
|
|Yarım
|1.665
|1.709
|-1,00
|
|Çeyrek
|835
|854
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,84
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,03
|
|B. Petrol
|72,62
|72,62
|0,40
|