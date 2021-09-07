***HLVKS* *HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.09.2021 12:36
***HLVKS******HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HALKF
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olacağı yapıda, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 600.000.000,-TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962188
BIST
15:341.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,00
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:348,4748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0126
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:3410,0299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0132
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:34489,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,28
|Açılış
|: 489,03
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:34
|ORCAY
|14,33
|159.149.509
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.027.765
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.630.907
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.222.432
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.374.413
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|MMCAS
|5,84
|174.149
|% -2,67
|
|GARAN
|9,46
|1.234.093.443
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,53
|560.623.214
|% 0,00
|
|THYAO
|12,47
|442.375.156
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,29
|383.603.657
|% 0,41
|
|EREGL
|17,99
|318.845.218
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,53
|560.623.214
|% 0,00
|
|GARAN
|9,46
|1.234.093.443
|% 0,53
|
|HALKB
|4,76
|309.816.364
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|69.538.657
|% 0,91
|
|ODAS
|1,47
|76.950.862
|% 1,38
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4727
|8,4748
|% 0,15
|
|Euro
|10,0236
|10,0299
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,6711
|11,7296
|% 0,48
|
|Frank
|9,1901
|9,2454
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2505
|2,2618
|% 0,08
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|3,45
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.222
|3.303
|16,32
|
|Yarım
|1.557
|1.598
|7,89
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,94
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|72,73
|72,73
|0,13
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:49PRKAB
Yüzde 5.88 oranında artışla 14.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 755, 636 adet işlem
-
15:48EDATA
Yüzde 4.10 oranında artışla 12.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 140, 421 adet işlem
-
15:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 1 artarak (% 0.40 ) 1, 543
-
15:46XU100
Endeks 1, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 8, 435.00 milyon TL de
-
15:46POLTK
Yüzde 5.46 oranında artışla 369.10 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 614 adet işlem