***HLVKS* *HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.10.2021 18:02
***HLVKS******HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HALKF
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.09.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.09.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 600.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 HALK FİNANSAL KİRALAMA İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 20210705_SOL_Sukuk_HukukcuRaporu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966165
BIST
18:001.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,77
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
18:008,8732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0149
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
18:0010,2917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0154
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
18:00501,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,55
|Açılış
|: 501,20
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler18:00
|NUGYO
|9,35
|15.793.942
|% 10,00
|
|GARFA
|12,87
|4.571.410
|% 10,00
|
|MAREN
|9,14
|1.082.178.537
|% 9,99
|
|KARYE
|17,50
|145.034.684
|% 9,99
|
|CRFSA
|48,32
|54.035.183
|% 9,97
|
|YEOTK
|69,40
|62.871.301
|% -9,99
|
|BIOEN
|29,82
|310.450.783
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|162.408
|% -9,88
|
|EUYO
|3,41
|3.014.597
|% -8,58
|
|OYLUM
|8,68
|39.477.623
|% -7,07
|
|GARAN
|9,27
|1.453.986.292
|% 0,32
|
|THYAO
|14,08
|1.309.694.907
|% 0,93
|
|MAREN
|9,14
|1.082.178.537
|% 9,99
|
|SISE
|8,20
|907.503.840
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,39
|606.454.502
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|606.454.502
|% -0,83
|
|GARAN
|9,27
|1.453.986.292
|% 0,32
|
|MAREN
|9,14
|1.082.178.537
|% 9,99
|
|ODAS
|1,39
|155.834.864
|% 1,46
|
|SISE
|8,20
|907.503.840
|% 0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8679
|8,8732
|% -0,17
|
|Euro
|10,2857
|10,2917
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,9637
|12,0237
|% 0,27
|
|Frank
|9,4945
|9,5517
|% -0,00
|
|Riyal
|2,3560
|2,3678
|% -0,20
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|0,07
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,06
|
|B. Petrol
|78,00
|78,00
|-0,31
|