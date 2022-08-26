***HLVKS* *HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.08.2022 17:14
***HLVKS******HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HALKF
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.08.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.08.2023
Ek Açıklamalar
Halk Finansal Kiralama A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 800.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Halk Leasing İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 HALK LEASING HUKUKİ DURUM RAPORU (AKOL 010822).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058600
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,33
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
18:0518,1842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0209
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
18:0518,1950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0594
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
18:051.017,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -9,59
|Açılış
|: 1.018,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.016,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKBN
|6,05
|902.568.091
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.559.642
|% 10,00
|
|HEDEF
|9,71
|62.854.123
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|13.752.347
|% 9,96
|
|HALKB
|7,13
|1.697.966.255
|% 9,86
|
|PAMEL
|145,00
|51.783.927
|% -9,99
|
|SANFM
|14,72
|71.731.657
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|89.089.648
|% -9,96
|
|ISKPL
|5,64
|209.391.702
|% -7,39
|
|GLCVY
|15,00
|31.375.168
|% -5,42
|
|EKGYO
|3,95
|4.388.687.500
|% 2,86
|
|OYAKC
|15,05
|487.806.915
|% 1,96
|
|PGSUS
|203,50
|412.408.127
|% -1,88
|
|AKFGY
|3,35
|391.895.203
|% 2,13
|
|HLGYO
|3,17
|384.047.189
|% 4,97
|
|ADESE
|1,10
|267.573.058
|% 3,77
|
|HLGYO
|3,17
|384.047.189
|% 4,97
|
|MOBTL
|2,15
|237.680.394
|% 6,44
|
|IHLGM
|0,88
|55.682.269
|% 2,33
|
|ODAS
|4,58
|287.895.068
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1797
|18,1842
|% 0,12
|
|Euro
|18,1798
|18,1950
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,3593
|21,4664
|% -0,36
|
|Frank
|18,7952
|18,9085
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8241
|4,8483
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-19,12
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-7,47
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.816
|6.881
|-50,00
|
|Yarım
|3.321
|3.364
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,07
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,07
|
|B. Petrol
|98,66
|98,66
|-0,68
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL