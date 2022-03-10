***HLVKS* *HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS******HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler HALKFYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Halk Finansal Kiralama A.Ş.Kaynak Kuruluş Halk Finansal Kiralama A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 10.03.2022Vade (Gün Sayısı) 105Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,4877Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 15,60Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKA32244Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.10.2021Satışa Başlanma Tarihi 24.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 24.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 25.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.03.2022 09.03.2022 10.03.2022 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.03.2022 09.03.2022 10.03.2022 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 105 gün vadeli 100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Ek Açıklamalarİlgi: 24.11.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 100.000.000-TL nominal tutarlı, 105 gün vadeli, TRDHVKA32244 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008985BIST