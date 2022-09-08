***HLVKS* *HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
08.09.2022 12:15
***HLVKS******HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HALKF
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yoktur. İtfa Bildirimidir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 30.09.2021
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Halk Finansal Kiralama A.Ş.
Kaynak Kuruluş Halk Finansal Kiralama A Yok
Kurucu HALKVARLIK KİRALAMA A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Da
12:143.528
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 90,39
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.544
En Düşük
3.452
12:1418,2460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0230
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
12:1418,4192
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1898
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
12:141.011,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 10,38
|Açılış
|: 1.011,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler12:14
|GARAN
|26,18
|2.739.061.271
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.366.503.780
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|801.179
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|254.662.455
|% 9,93
|
|HURGZ
|2,28
|51.469.506
|% 9,62
|
|HEDEF
|9,33
|25.767.372
|% -4,89
|
|MTRKS
|36,40
|34.914.162
|% -4,56
|
|SELGD
|5,99
|2.026.972
|% -4,16
|
|TSPOR
|5,27
|73.712.834
|% -4,01
|
|DOGUB
|9,79
|3.321.239
|% -3,64
|
|AKBNK
|16,00
|6.688.848.099
|% 5,61
|
|YKBNK
|9,05
|5.148.411.537
|% 6,35
|
|GARAN
|26,18
|2.739.061.271
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,27
|2.708.416.348
|% 8,49
|
|THYAO
|73,90
|2.261.010.734
|% 1,23
|
|YKBNK
|9,05
|5.148.411.537
|% 6,35
|
|EKGYO
|5,05
|2.124.267.494
|% 3,27
|
|AKBNK
|16,00
|6.688.848.099
|% 5,61
|
|ISCTR
|12,27
|2.708.416.348
|% 8,49
|
|ALBRK
|2,52
|311.412.403
|% 5,00
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2357
|18,2460
|% 0,13
|
|Euro
|18,4121
|18,4192
|% 1,04
|
|Sterlin
|21,1206
|21,2265
|% 1,03
|
|Frank
|18,9625
|19,0767
|% 1,34
|
|Riyal
|4,8392
|4,8635
|% 0,07
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|19,48
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|10,38
|
|Cumhuriyet
|6.777
|6.879
|49,00
|
|Tam
|6.794
|6.856
|27,00
|
|Yarım
|3.311
|3.352
|14,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.677
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|0,18
|
|B. Petrol
|90,68
|90,68
|1,53
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:29KRDMD
Yüzde 7.25 oranında artışla 13.91 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 928, 368 adet işlem
-
12:28XU100
Endeks 3, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 75 üstünde . İşlem hacmi 41, 601.00 milyon TL de
-
12:28YKBNK
Yüzde 7.05 oranında artışla 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 715, 470 adet işlem
-
12:26GARFA
Yüzde 8.51 oranında artışla 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 435 adet işlem
-
12:25HURGZ
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 399, 530 adet işlem