Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HLVKS* *HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

08.09.2022 12:15
***HLVKS* *HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***HLVKS******HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HALKF
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yoktur. İtfa Bildirimidir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 30.09.2021

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Halk Finansal Kiralama A.Ş.
Kaynak Kuruluş Halk Finansal Kiralama A Yok
Kurucu HALKVARLIK KİRALAMA A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Da
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:143.528
Değişim :  2,63% |  90,39
Açılış :  3.465  
Önceki Kapanış :  3.437  
En Yüksek
3.544 En Düşük
3.452
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARAN 26,18 2.739.061.271 % 10,00  
HALKB 13,76 1.366.503.780 % 9,99  
GRNYO 4,96 801.179 % 9,98  
VAKBN 12,95 254.662.455 % 9,93  
HURGZ 2,28 51.469.506 % 9,62  
daha fazla
12:14 Alış Satış %  
Dolar 18,2357 18,2460 % 0,13  
Euro 18,4121 18,4192 % 1,04  
Sterlin 21,1206 21,2265 % 1,03  
Frank 18,9625 19,0767 % 1,34  
Riyal 4,8392 4,8635 % 0,07  
daha fazla
12:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.728 1.728 19,48  
Altın Gr. 1.012 1.012 10,38  
Cumhuriyet 6.777 6.879 49,00  
Tam 6.794 6.856 27,00  
Yarım 3.311 3.352 14,00  
Çeyrek 1.660 1.677 8,00  
Gümüş.Ons 18,84 18,87 0,32  
Gümüş Gr. 11,05 11,06 0,18  
B. Petrol 90,68 90,68 1,53  
Seans Raporu 12:14
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru