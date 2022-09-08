***HLVKS* *HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS******HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler HALKFBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yoktur. İtfa Bildirimidir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 30.09.2021İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Halk Finansal Kiralama A.Ş.Kaynak Kuruluş Halk Finansal Kiralama A YokKurucu HALKVARLIK KİRALAMA A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 200.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Da