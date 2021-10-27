***HLVKS* *HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
27.10.2021 10:36
***HLVKS******HALKF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 600.000.000-TL (AltıYüzMilyonTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk Finansal Kiralama'nın fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 1.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972687
BIST
11:311.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,80
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.507
11:319,5035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0322
|Açılış
|: 9,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
11:3111,0414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0256
|Açılış
|: 10,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
11:31544,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -5,53
|Açılış
|: 544,41
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler11:31
|HEDEF
|2,84
|2.730.223
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|51.433.619
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,72
|33.536.299
|% 8,14
|
|JANTS
|63,20
|100.372.875
|% 7,76
|
|ERBOS
|122,70
|158.203.044
|% 7,63
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|ATAGY
|4,07
|594.372
|% -3,33
|
|OTKAR
|340,80
|73.182.836
|% -3,32
|
|ASELS
|16,45
|491.930.031
|% -3,06
|
|IZTAR
|23,76
|1.495.645
|% -2,94
|
|GARAN
|9,42
|989.361.150
|% 1,95
|
|ASELS
|16,45
|491.930.031
|% -3,06
|
|EREGL
|19,75
|451.427.925
|% -1,25
|
|AKBNK
|5,71
|424.399.313
|% 2,33
|
|FROTO
|190,80
|397.053.885
|% 0,95
|
|GARAN
|9,42
|989.361.150
|% 1,95
|
|YKBNK
|2,64
|247.216.925
|% 1,54
|
|EKGYO
|1,97
|175.774.060
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,71
|424.399.313
|% 2,33
|
|ODAS
|1,41
|64.927.169
|% 0,00
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4976
|9,5035
|% -0,34
|
|Euro
|11,0357
|11,0414
|% -0,23
|
|Sterlin
|13,0078
|13,0731
|% -0,64
|
|Frank
|10,2906
|10,3526
|% -0,39
|
|Riyal
|2,5207
|2,5333
|% -0,60
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-7,01
|
|Altın Gr.
|545
|545
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-0,99
|
Seans Raporu
11:31
daha fazla
-
11:42JANTS
Yüzde 7.67 oranında artışla 63.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 840 adet işlem
-
11:41TUCLK
Yüzde 6.11 oranında artışla 13.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 949 adet işlem
-
11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, TKFEN, GARAN
-
11:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 08 artarak (% 0.01 ) 1, 328
-
11:40
AKSA, ATATP, JANTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında